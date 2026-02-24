LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während europäische Programme weltweit weiterhin den Maßstab setzen, offenbaren die neuesten Rankings in der Ausgabe 2026 des Berichts Residence and Citizenship Programs von Henley & Partners eine deutliche Neuausrichtung im Marktumfeld für Residenz- und Staatsbürgerschaftsprogramme. Der Vorsprung Europas wird zunehmend von dynamischen Konkurrenten aus dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Lateinamerika und der Karibik infrage gestellt. Es zeichnet sich ein klarer Trend ab: Global mobiles Kapital und Top-Talente suchen neue Standorte für die Zukunft.

Während Malta im Global Citizenship Program Index 2026 bereits zum elften Mal in Folge auf Platz 1 bleibt, führt Griechenland erneut den Global Residence Program Index an. Die Ranglisten gelten als die fundierteste Vergleichsinstanz für Residenz- und Staatsbürgerschaftsmodelle. Sie basieren auf der unabhängigen Analyse eines Expertenrats aus international renommierten Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsspezialisten, Ökonomen und Risikoanalysten.

Neue Marktteilnehmer und schnelle Aufsteiger mischen die Rangliste auf

Der spektakulärste Sprung des Jahres gelang den VAE: Sie stiegen von Platz 5 direkt auf den 2. Rang des Global Residence Program Index vor und kamen zum ersten Mal unter die Top 3. Auch im asiatisch-pazifischen Raum und in Mittelamerika ist Bewegung im Markt. Costa Rica, Neuseeland, Panama und Singapur konnten aufsteigen, während auch Malaysia, Mauritius und Thailand kontinuierlich Boden gutmachen.

Gleich drei Länder feiern ein starkes Debüt im Global Residence Program Index: Uruguay steigt direkt auf Platz 5 ein, Saudi-Arabien belegt Platz 9 und die Malediven landen auf Platz 11. Dies unterstreicht die zunehmende geografische Bandbreite attraktiver Residenzprogramme.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Global Citizenship Program Index: Hier verbesserten mehrere etablierte Programme aus der Karibik und der MENA-Region ihre Positionen, während mit Samoa und São Tomé und Príncipe zwei neue Akteure erstmals in die Rangliste aufgenommen wurden.

Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners, ist der Meinung, dass die Ergebnisse einen entscheidenden Wendepunkt für politische Entscheidungsträger darstellen: "Die Ergebnisse von 2026 spiegeln eine strukturelle Evolution wider - Europa bleibt hochattraktiv, verliert aber an relativer Dominanz. Fortschrittliche Staaten wie Singapur und die VAE setzen auf strategische Beziehungen zu global mobilen Investoren. In Zeiten, in denen ausländische Direktinvestitionen, Unternehmertum und fiskalische Stabilität kritisch sind, werden politische Planungssicherheit und Offenheit zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen."

Staaten im Wettbewerb um Kapital und Talente

Die Prognosen für 2026 zeichnen das Bild einer massiven Neuorientierung: Wohlhabende Familien verlagern ihren Lebensmittelpunkt in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß ins Ausland. Die attraktivsten Standorte zeichnen sich dabei dadurch aus, dass sie rechtssichere Residenz- oder Staatsbürgerschaftsprogramme, die gezielt auf die Bedürfnisse internationaler Investoren und Entrepreneure zugeschnitten sind. Wie intensiv dieser Wettbewerb geworden ist, zeigt die Bilanz von Henley & Partners: In nur einem Jahr wurden Kunden aus 95 verschiedenen Ländern beraten. Ein strategisches "Wohnsitz-Portfolio" gehört für global agierende Familien heute schlicht zum guten Ton.

Die beiden heute veröffentlichten Indizes vergleichen 40 Top-Programme - ausgewählt aus über 100 weltweiten Optionen. Bewertet werden Schlüsselkriterien wie Renommee, Lebensqualität, Compliance, Investitionsanforderungen, Steuereffizienz, Bearbeitungsstandards und Mobilität. Auf diese Weise lässt sich vergleichend feststellen, wie gut sich die Länder positionieren, um global mobile Investoren und Talente anzuziehen und zu halten.

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, betont den Wandel der Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsprogramme: weg von der bloßen Einnahmequelle, hin zum strategischen Wirtschaftsinstrument. "Regierungen setzen diese Programme ein, um sich langfristige Vorteile zu sichern - sie ziehen Unternehmer, Investoren und international mobile Familien an, die zu Innovation und Wachstum beitragen. Für Familien wiederum ist Mobilitätsplanung heute ein Teil des Risikomanagements und der Chancengestaltung. Diejenigen Länder, die Klarheit, Stabilität und attraktive Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmodelle bieten, sind im Vorteil."

Wohlstand sucht neue Heimat

Für Investoren und wohlhabende Familien, die ihre Optionen genau abwägen wollen, stehen interaktive digitale Vergleichstools für alle 40 Programme bereit.

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht eine fundamentale Verschiebung: "Vermögen verlagert sich heute schneller als je zuvor. Wo es sich am Ende konzentriert, entscheidet die Glaubwürdigkeit der staatlichen Angebote für Investoren, Unternehmer und vermögende Familien. Länder, die ökonomische Dynamik, Rechtssicherheit, politische Stabilität, eine starke Infrastruktur und klare Richtlinien für Antragsteller vereinen, werden die Gewinner der Migration sein. Kapital und Talent folgen dorthin, wo die Tür für Mobilität offensteht."

Volek ergänzt, dass dies auch ein neues Verständnis von Sicherheit und Beständigkeit widerspiegelt: "Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte werden in zunehmendem Maße nicht mehr vererbt, sondern erworben - man baut sich ein Portfolio an Zugangsrechten auf, um über Generationen hinweg flexibel zu bleiben. Wer Mobilität als langfristige Strategie anstatt als Notfallplan begreift, kann in einer Welt, in der sowohl Kapital als auch Talente stark fluktuieren, Krisen besser bewältigen, Chancen nutzen und sich Optionen offen halten."

