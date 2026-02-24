Mit dem Hahn Pluswertfonds 185 hat die Hahn Gruppe den Vertrieb eines neuen geschlossenen Publikums-AIF gestartet. Der Immobilienfonds investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 54 Mio. Euro in eine Handelsimmobilie in Baden-Württemberg. Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Der Immobilienfonds "Hahn Pluswertfonds 185 - Fachmarktzentrum Mannheim" investiert mit einem Gesamtvolumen von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
