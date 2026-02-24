Datum der Anmeldung:
19.02.2026
Aktenzeichen:
B1-39/26
Unternehmen:
Baywobau Bauträger Aktiengesellschaft, Grünwald, Domicil Real Estate AG, München; Erwerb von Stimmrechten an und Mitkontrolle über die DWV Deutsche Wohnvorsorge I GmbH & Co. KG und die DWV Deutsche Wohnvorsorge II GmbH & Co. KG, jeweils Grünwald
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien, Vermietung von Wohnimmobilien
