Rothrist (ots) -140 Millionen Schweizerfranken - so viel hat die Schweizer Familienunternehmung Rivella Group im letzten Jahr mit ihren Getränken erwirtschaftet. Dies entspricht einem Plus von 2 %. Überflieger waren einmal mehr die Vitaminwasser-Getränke der Marke Focuswater. Um deren Nachfrage auch in Zukunft gerecht zu werden, hat die Unternehmung im abgelaufenen Jahr erneut stark in ihre Fabrik investiert. Im Sommer 2026 steht zudem ein Wechsel auf CEO-Stufe bevor.Im letzten Jahr hat die Rivella Group 95 Millionen Liter an Getränken verkauft und damit einen Umsatz von 140 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies entspricht einem Plus von 2 % gegenüber Vorjahr. Im Heimmarkt Schweiz verzeichnet die Rivella Group gar ein Umsatzwachstum von 3 %, dies bei einem Absatz von 65 Millionen Litern. Entsprechend zufrieden äussert sich Silvan Brauen, Co-CEO der Rivella Group: "Wir dürfen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die klare Fokussierung auf unsere beiden Kernmarken Rivella und Focuswater hat sich als richtig erwiesen."Focuswater und Rivella erfreuen sich grosser BeliebtheitUngebrochen ist der Wachstumstrend bei der Vitaminwassermarke Focuswater. Auch im vergangenen Jahr konnte die Unternehmung mit Focuswater zweistellig zulegen. Mit Focuswater Shine hat die Unternehmung im letzten Jahr eine weitere zucker- und süssstofffreie Varietät eingeführt. Um der steigenden Nachfrage nach den leichten Getränken auch in Zukunft gerecht zu werden, hat die Rivella Group im abgelaufenen Jahr in ihrer Fabrik massiv aufgerüstet. Allein für die neue Abfüllanlage für Focuswater hat sie in den letzten zwei Jahren 16 Millionen Franken investiert. Der grösste Anteil am Umsatz und Absatz des Unternehmens stammt weiterhin von der Kernmarke Rivella. Im Geschäftsjahr 2025 hat innerhalb des Rivella-Sortiments besonders Rivella Blau Zero Zucker überzeugt und vom Trend nach leichten Getränken besonders profitiert.Beste Arbeitgeberin der SchweizDiesen Monat wurde die Rivella Group bereits zum zweiten Mal nach 2021 als beste Arbeitgeberin der Schweiz ausgezeichnet*. Die "Handelszeitung" und "PME" bewerten in ihrer Studie jährlich Schweizer Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden und befragen dazu über 15'000 Mitarbeitende. "Dass die Rivella Group so gut abgeschnitten hat, ist für uns eine grosse Ehre, jedoch kein reiner Zufall", ist Simone Müller-Ledermann, Leiterin People & Culture bei Rivella überzeugt: "Seit Jahren engagieren wir uns stark für eine gelebte Unternehmenskultur, wir investieren viel in eine attraktive Arbeitsumgebung und tragen diese Bestrebungen auch offensiv nach aussen. Dies aus Überzeugung, dass nur zufriedene und engagierte Mitarbeitende den Erfolg einer Unternehmung ermöglichen."Neue Co-Geschäftsleitung ab 1.8.2026Ein wichtiger personeller Wechsel steht diesen Sommer in der obersten Führungsetage der Unternehmung an. Erland Brügger, der 12 Jahre in der Funktion des CEOs und seit 2023 als Co-CEO tätig war, wird die Unternehmung auf Ende Juli 2026 verlassen, um sich vermehrt seinen Verwaltungsratsmandaten und neuen Projekten zu widmen. Sein Nachfolger wird Christoph Messerli, aktueller CFO der Rivella Group. Christoph Messerli wird zusammen mit Silvan Brauen die Co-Geschäftsleitung der Rivella Group wahrnehmen. "Das Co-Modell auf CEO-Stufe hat sich sehr gut bewährt. Wir profitieren von neuen Impulsen und Sichtweisen. Ich freue mich sehr, künftig mit Christoph dieses inspirierende Modell weiterführen zu dürfen", sagt Co-CEO Silvan Brauen.Rothrist, 24. Februar 2026 / Anzahl Zeichen: 3'554Quelle: *Handelszeitung 12.2.26, Beste Arbeitgeber der SchweizPressekontakt:Monika Christener, Leiterin Unternehmenskommunikation, Rivella GroupTelefon +41 62 785 41 11, Mobile +41 79 602 08 27 monika.christener@rivella.ch.Original-Content von: Rivella AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001178/100938567