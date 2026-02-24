München (ots) -- Zweifach-Mama Steffy kämpft mit vorzeitigen Wehen und trifft eine Entscheidung- Stefanie kehrt nach zehn Jahren in die Arbeitswelt zurück- "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 24. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Steffy ist Mama von zwei Kindern und im siebten Monat schwanger - die Schwangerschaft birgt jedoch Risiken und stellt sie vor eine ultimative Entscheidung. Bürgergeldempfängerin Stefanie hat die Zusage zu einem Probearbeitstag in einem Fischrestaurant bekommen und muss sich nun beweisen. "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 24. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Steffy und ihr Partner Manu schweben im Glück: Nachdem Steffy zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht hat, erwarten sie nun ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die Schwangerschaft bringt Risiken mit sich: Steffy musste mit starken Schmerzen und vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus. Nun bedrücken die 28-Jährige große Ängste: Bereits bei dem kleinen Lionel gab es Komplikationen und er kam drei Monate zu früh auf die Welt. Steffy hat nun Sorge, dass sich die Situation wiederholt - deshalb trifft sie einen folgenschweren Entschluss...Bürgergeldempfängerin Stefanie möchte derweil neue Wege einschlagen: Nachdem sie sich auf eine Stelle als Küchenhilfe in einer Fischgaststätte beworben hat, erhielt sie zunächst eine Absage. Durch einige Krankheitsausfälle ergibt sich allerdings eine neue Möglichkeit: Die gelernte Industriekauffrau wird zu einem Probearbeitstag eingeladen. Wenn dieser erfolgreich verläuft, könnte Stefanie es zurück ins Arbeitsleben schaffen. Ihr potenzieller Chef stellt sie vor zahlreiche Herausforderungen - kann die Hamburgerin den Joballtag meistern?Auch Oli und sein Lebensgefährte Ricky stehen vor Problemen: Ricky muss erneut ins Krankenhaus. Nach dem zweiten Aufenthalt in kürzester Zeit gibt es für ihn aber erst einmal Entwarnung: Der 55-Jährige hatte weder einen Schlaganfall noch einen Herzinfarkt. Zurück zuhause wartet auch schon der Alltag auf ihn: Die lang ersehnte Waschmaschine wurde geliefert und muss angeschlossen werden. Nachdem Oli seinem Partner bedingungslos zur Seite gestanden hat, kümmert sich Ricky im Gegenzug um die Angelegenheit. Und er hat noch eine weitere Überraschung für sein Herzblatt in petto...Ilse aus dem Stadtteil Veddel leidet unter der Lungenkrankheit COPD, weshalb ihr eine zusätzliche Grundsicherung zusteht. Seit über einem halben Jahr bleiben die Zahlungen jedoch aus. Da Ilse telefonisch niemanden erreicht, macht sie sich auf den direkten Weg zum Grundsicherungsamt. Die Rentnerin benötigt dringend Geld, um offene Schulden zu begleichen. Zeitgleich taucht Ex-Partner Daniel wieder in ihrem Leben auf. Schwere Konflikte hatten zuvor zur Trennung geführt - jetzt beschließt Ilse, ihm noch eine allerletzte Chance zu geben..."Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" - am 24. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6222536