Die grüne Wasserstofftransformation in Deutschland vorantreibend, entwickelt sich H2APEX von einem EPC-Dienstleister zu einem vollwertigen Wasserstoffproduzenten. Seit 2012 hat das Unternehmen Fachwissen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufgebaut und ist von Pilotprojekten zu operativen Anlagen übergegangen. Flagship-Projekte an den Standorten Laage und Lubmin, die voraussichtlich 2029 bzw. 2030 mit der Produktion beginnen sollen, sowie vier kleinere Projekte in ganz Deutschland unterstreichen den Anspruch, marktfähigen Wasserstoff bereitzustellen. Strategisch positioniert, nutzt H2APEX erneuerbare Energien, RFNBO-Zertifizierung, proprietäre Technologien und den Zugang zum geplanten Wasserstoff-Kernnetz Deutschlands, um industrielle und Mobilitätskunden zu gewinnen. Frühe Einsätze schaffen Erfahrung, während die Flagship-Projekte eine großflächige Versorgung ermöglichen, Skaleneffekte freisetzen und die Margen steigern dürften. Mit disziplinierter Projektdurchführung und strategischen Partnerschaften ist H2APEX außergewöhnlich gut positioniert, um wachsende Marktchancen zu nutzen. Wir beginnen die Coverage von H2APEX mit einer Spek. KAUFEN Einstufung und einem Kursziel von 3,00 €, was ein Aufwärtspotenzial von 136 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca





© 2026 mwb research