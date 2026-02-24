Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 24.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.820 Punkten. Am Vormittag gelang dem Nasdaq eine kleine Erholung abzubilden, die aber gegen Mittag wieder abverkauft worden ist. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag dynamisch an das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Ausgeprägte Schwäche brachte den Nasdaq dann am Abend bis an die 24.625 Punkte. Hier gelang zunächst eine Stabilisierung, die Erholung stellt sich erst im Rahmen des Frühhandels nach einem weiteren Rücksetzer ein.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisch angeschlagenes Chartbild Der Nasdaq scheiterte mehrfach am 38,2 %-Retracement und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange keine nachhaltige Rückeroberung dieser Marken gelingt, bleibt das Chartbild kurzfristig fragil.

Entscheidungszone um 24.795 Punkte Oberhalb dieser Marke sind Erholungsbewegungen möglich, darunter dominieren Abwärtsrisiken mit weiteren Unterstützungszielen im Bereich unter 24.600 Punkten.

Übergeordnet leicht bärische Tendenz Die Wahrscheinlichkeitsverteilung (60 - bärisch) sowie die Struktur im 4h-Chart sprechen aktuell eher für ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario im Tagesverlauf.

Rückblick - Nasdaq Analyse vom 23.02.2026 Der Nasdaq startete gestern bei 24.820 Punkten in den Handel. Am Vormittag konnte der Index eine moderate Erholung abbilden, die jedoch bis zur Mittagszeit wieder vollständig verkauft wurde. Mit Beginn des offiziellen US-Handels folgte ein dynamischer Anstieg an das Tageshoch bei 24.992 Punkten - dieses Niveau wurde jedoch direkt wieder abverkauft. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck das Marktgeschehen. Am Abend fiel der Nasdaq bis auf 24.622 Punkte zurück. Erst im Frühhandel setzte nach einem weiteren Rücksetzer eine leichte Stabilisierung ein. Handelsdaten vom 23.02.2026 (08:00-22:00 Uhr): Tageshoch: 24.992 Punkte

Tagestief: 24.622 Punkte

Tagesschluss: 24.721 Punkte

Handelsspanne: 370 Punkte Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin eine erhöhte Intraday-Volatilität bei fehlender nachhaltiger Trendstruktur. Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart wird die technisch fragile Lage deutlich:

Der Nasdaq notiert unter der SMA50 (aktuell 25.837 Punkte).

Zwischenzeitlich gelang ein Anstieg über SMA20 (24.778 Punkte) und SMA200 (24.847 Punkte).

Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinien blieb jedoch aus.

Der Spike am Nachmittag lief exakt an das 38,2 %-Retracement und wurde dort klar verkauft.

Die anschließende Schwäche führte den Index wieder unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte.

Die Erholung im Frühhandel scheiterte erneut im Bereich der SMA50....

