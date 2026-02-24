DAX Prognose für Dienstag, 24.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.120 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX versuchte am Vormittag auszubrechen und aufwärtszulaufen, kam aber nur knapp über die 25.200 Punkte-Marke. Die Bewegung wurde direkt wieder abverkauft. Zwar konnte sich der Index zunächst über der 25.100 Punkte-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Am Nachmittag stellte sich Abgabedruck ein, der DAX gab im Zuge dessen deutlich bis unter die 24.950 Punkte-Marke nach. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust knapp unter der 25.000 Punkte-Marke ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst noch etwas abwärts, im weiteren Handelsverlauf konnte sich der DAX aber wieder erholen und zurück über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 25.990 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell in technischer Entscheidungszone Der Index bewegt sich zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 neue Abwärtsdynamik auslösen könnte.

25.020 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke Oberhalb dieser Marke bestehen Chancen auf eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 25.175/25.190 Punkte und darüber. Unterhalb davon rücken Unterstützungen bei 24.950 und 24.846 Punkten in den Fokus.

Sentiment bleibt defensiv - Risiko erhöht Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 38 Punkten im Bereich "Fear". Die Anlegerstimmung ist vorsichtig, was kurzfristig sowohl erhöhte Volatilität als auch mögliche Gegenbewegungen begünstigt.

DAX aktuell: Rücksetzer unter 25.000 Punkte, Stabilisierung am Abend

Marktbreite (23.02.2026):

13 Aktien im Plus

27 Aktien im Minus

Top-Werte:

Infineon +1,88 %

Deutsche Telekom +1,70 %

Beiersdorf +1,41 %

Schwächste Werte:

Airbus -3,27 %

BMW -2,95 %

Zalando -2,89 %

DAX Prognose - Chartcheck im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern zunächst über der SMA20 (aktuell 25.038 Punkte), konnte sich darüber jedoch nicht nachhaltig etablieren. Die SMA50 (25.098 Punkte) fungierte zwischenzeitlich als Unterstützung, bevor der Index im weiteren Verlauf unter die SMA200 (25.018 Punkte) rutschte.

Am Abend gelang die Stabilisierung im Bereich der SMA200. Im Frühhandel schob sich der DAX wieder an und über die SMA20....

