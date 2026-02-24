Ob Zollstreitigkeiten, internationale Konflikte oder die schwächelnde Wirtschaft - die daraus resultierende Unsicherheit sorgt derzeit für hohe Volatilität an den Märkten. Was dies für das Risikomanagement von Unternehmen und Finanzdienstleistern bedeutet, sagt Sonja Kardorf, Risikovorständin beim Leasingspezialisten Deutsche Leasing. Seit Corona habe sich die Risikolandschaft fundamental verändert: "Sie ist viel dynamischer geworden." Unternehmen müssten Bürokratie, Transformation und Nachhaltigkeit gleichzeitig managen - in einem Umfeld, in dem sich oft über Nacht schon wieder alles geändert hat. Das erschwere die Risikoabschätzung enorm. Zudem nutze der früher bei der Risikobewertung obligatorische Blick in die Historie nur noch bedingt - und auch der Blick in die Zukunft wird zunehmend schwerer. "Klassische Frühwarnindikatoren, die man früher im Banking gelernt hat, sagen nicht mehr viel aus", sagt Kardorf. Bei der Risikoeinschätzung setzt Kardorf daher neben den harten Zahlen auch auf Intuition. Bei Risikoentscheidungen gehöre "schon immer auch ein bisschen Bauchgefühl dazu und eben auch Erfahrung." Was derzeit ihr größter Schlafräuber ist und wie CFOs ihre Risikobewertung anpassen sollten, verrät Sonja Kardorf im Gespräch bei FINANCE TV. Hinweis: Diesen Talk von FINANCE TV präsentiert die Deutsche Leasing.