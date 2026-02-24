Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt stand im Zeichen der Verunsicherung, denn die US-Zollpolitik des Wochenendes sorgte für einen Anstieg der Risikoaversion und auch eine mögliche Eskalation am Persischen Golf lastet auf der Stimmung, berichten die Analysten der Helaba.Die Investoren am Aktienmarkt hätten sich in Zurückhaltung geübt und der Rentenmarkt habe am Ende wieder mehr Dynamik nach oben entwickeln können. Der Anstieg des Euros gegenüber dem US-Dollar sei aber nur von vorübergehender Natur gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
