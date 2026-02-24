Nissan sieht davon ab, die Basisvariante des neuen Leaf mit 130 kW Leistung und 52-kWh-Batterie in den USA zum Modelljahr 2026 anzubieten. Der neue Einstiegsstromer sollte dort eigentlich dieses Jahr auf den Markt kommen. So bleibt es bei der alleinigen Version mit großer Batterie (75 kWh). Die dritte Generation des vollelektrischen Nissan Leaf sollte eigentlich auch in den USA mit zwei Motorisierungen und Batterieoptionen herauskommen. Doch Nissan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
