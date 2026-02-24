Der Absatz von Elektroautos in der EU ist im Januar um 24,3 Prozent auf über 154.000 Fahrzeuge gestiegen, auch der Marktanteil hat weiter zugelegt. In den vier größten Märkten gab es aber gemischte Ergebnisse. Die genau 154.230 neuen Elektroautos in den EU-Märkten im Januar entsprechen dem erwähnten Zuwachs um 24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und einem BEV-Anteil von 19,3 Prozent am Neuwagenmarkt, wie der europäische Branchenverband ACEA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net