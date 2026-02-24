© Foto: SFC Energy AGNach einem herausfordernden Jahr 2025 hat SFC Energy im vierten Quartal den Umsatz gesteigert und profitierte von einem Umbau hin zu Verteidigungs- und Sicherheitslösungen.Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat am Dienstag vorläufige Zahlen veröffentlicht, die eine Trendwende im vierten Quartal zeigen. Mit einem Umsatz von 143,3 Millionen Euro, der knapp unter der Prognose von 146,5 bis 161 Millionen Euro lag, konnte das Unternehmen trotz Währungseffekten und verschobener Aufträge in Indien eine positive Entwicklung zeigen. Das bereinigte EBITDA lag bei 16,7 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Besonders erfreulich: Das vierte Quartal war mit 40,6 …Den vollständigen Artikel lesen
