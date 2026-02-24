NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
