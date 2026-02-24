Holger Ballwanz Immobilien mit Sitz in Berlin ist spezialisiert auf die diskrete Vermittlung von Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Das Unternehmen eröffnet Investoren exklusive Investmentchancen aüerhalb des öffentlichen Marktes. (www.off-market-gewerbeimmobilien.de & www.ballwanz.immobilien) Was sind Off-Market-Gewerbeimmobilien? Der Zugang züattraktiven Off-Market-Gewerbeimmobilien ist für Investoren einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren in einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld. Off-Market-Gewerbeimmobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld