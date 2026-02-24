Preisschere bei Seltene Erden: Ucore mit Rückenwind auf dem Weg zur Produktion noch 2026

Anzeige / Werbung

Seltene Erden: Ucore Rare Metals hebt wachsende Preisunterschiede außerhalb Chinas hervor

Ucore Rare Metals (TSXV: UCU; WKN A2QJQ4) hat sich in einem aktuellen Unternehmensstatement zu den zuletzt deutlich gestiegenen Preisen bei mehreren Seltenen Erden geäußert - und vor allem zu einem Phänomen, das die Märkte zunehmend prägt: einer klaren Preis-Zweiteilung zwischen Notierungen innerhalb Chinas und Preisen außerhalb Chinas. Aus Sicht von Ucore unterstreicht diese Entwicklung die strategische Bedeutung einer westlich ausgerichteten Lieferkette und die Relevanz von Kapazitäten im Bereich Trennung und Raffination in Nordamerika - wie das Unternehmen sie derzeit errichtet.

Auslöser der Preisverschiebungen sind nach Angaben des Unternehmens weiterhin chinesische Exportkontrollen, die seit Anfang April 2025 gelten und bis heute in Kraft sind. Für Abnehmer aus Elektronik, Verteidigung und Elektromobilität (EV) bedeutet das: die Beschaffung wird komplexer, Genehmigungen werden zum Flaschenhals, und die Preisbildung folgt zunehmend regional getrennten Märkten.

Ucore verweist auf Exportkontrollen - Schwere Seltene Erden mit deutlichen Aufschlägen ex China

Ucore erinnert daran, dass China am 4. April 2025 Exportkontrollen für sieben schwere Seltene Erden eingeführt hat. Genannt werden unter anderem Dysprosium, Terbium, Samarium und Gadolinium - einschließlich zugehöriger Oxide, Metalle und Permanentmagnete. Die Regeln erfordern Exportlizenzen und sollen laut Unternehmensdarstellung die Aufsicht über kritische, auch dual-use-fähige Materialien stärken. In der Praxis wirken solche Lizenzanforderungen wie ein zusätzlicher Engpass in Lieferketten, die bereits stark von China dominiert sind.

Die Konsequenz zeigt sich laut Ucore besonders deutlich bei den Preisen schwerer Seltenen Erden. Dysprosiumoxid sei in China zuletzt auf über 200 US-Dollar pro Kilogramm gestiegen - während der Preis außerhalb Chinas mit rund 1.000 US-Dollar pro Kilogramm mehr als fünfmal so hoch liege. Bei Terbiumoxid nennt Ucore in China ein Niveau von 900 US-Dollar pro Kilogramm, während außerhalb Chinas Preise von über 4.500 US-Dollar pro Kilogramm beobachtet worden seien. Gerade diese stark auseinanderlaufenden Notierungen interpretiert das Unternehmen als Indikator für eine knappe Verfügbarkeit "ex China" bei den besonders kritischen schweren Elementen.

Bei den leichten Seltenen Erden berichtet Ucore Rare Metals ebenfalls von steigenden Preisen, allerdings weniger extrem: Praseodym-Neodym-Oxid (Pr-Nd) habe sich in China in Richtung 120 US-Dollar pro Kilogramm bewegt und in Nordamerika Spitzen bis 140 US-Dollar pro Kilogramm erreicht. Für viele Anwendungen - insbesondere Permanentmagnete - ist Pr-Nd ein zentraler Baustein, weshalb die Preisentwicklung auch außerhalb der klassischen Rohstoffmärkte Beachtung findet.

Pat Ryan, Chairman und CEO von Ucore Rare Metals, sieht in den Preisunterschieden ein Signal für die entstehende Premium-Bepreisung sicherer Lieferketten. Er verweist darauf, dass gerade die schweren Seltenen Erden - insbesondere Terbium und Dysprosium - im Fokus von Fördermitteln aus den USA stünden, die Ucore Rare Metals in diesem Bereich unterstützen sollen.

Strategie: RapidSX-Trennung, Louisiana SMC und Fokus auf das "Midstream"-Nadelöhr

Inhaltlich nutzt Ucore Rare Metals das Markt-Update, um die eigene kommerzielle Ausrichtung einzuordnen. Das Unternehmen treibt seine RapidSX-Separationstechnologie voran und plant kommerzielle Verarbeitungsanlagen in Nordamerika schon im zweiten Halbjahr 2026. Zielmetalle sind sowohl schwere Seltene Erden wie Terbium und Dysprosium als auch leichte Seltene Erden wie Praseodym-Neodym. Zusätzlich nennt Ucore Rare Metals Samarium und Gadolinium als Elemente, für die es derzeit außerhalb Chinas nur eine "vernachlässigbare" Versorgung gebe.

Strategisch positioniert sich Ucore Rare Metals damit im sogenannten Midstream der Lieferkette - also in Verarbeitung, Trennung und Raffination. Genau dieser Abschnitt gilt als entscheidend, weil er historisch stark in China konzentriert war. Während Rohstoffgewinnung (Upstream) und Endprodukte (Downstream, z. B. Magnete) oft sichtbar diskutiert werden, entscheidet die Midstream-Kapazität darüber, ob Rohmaterial überhaupt in marktfähige, hochreine Oxide, Metalle oder Zwischenprodukte überführt werden kann.

Als Bezugspunkt nennt CEO Ryan eine "First Mover"-Überlegung mit einer Raffinationsstrategie, die auf die Louisiana SMC (Strategic Metals Complex) ausgerichtet ist. Die Aussage: Wenn sich außerhalb Chinas eine Premium-Bepreisung für sichere Versorgung etabliert, könnten frühe Refining-Kapazitäten in Nordamerika von der entstehenden Marge profitieren. Ucore Rare Metals bleibt dabei in der Mitteilung bei einer strategischen Einordnung und spricht von langfristigen Fundamentaldaten, ohne konkrete Absatz-, Preis- oder Ertragsprognosen zu nennen.

Ucore Rare Metals: Platz 2 im TSX Venture 50 und Nr. 1 im OTCQX-Ranking

Neben der Markteinschätzung zu den Seltenen Erden-Preisen kann Ucore auch Kapitalmarkt seitig mit positiven News auf sich aufmerksam machen. Das Unternehmen wurde zweiter Gesamtsieger im TSX Venture 50-Ranking für 2026, der jährlichen Auszeichnung der TSX Venture Exchange für besonders starke Kurs-Performer.

Die TSX Venture 50 bewertet laut Mitteilung die Top-50-Unternehmen anhand von drei gleich gewichteten Kennzahlen über das Vorjahr: (i) Kursentwicklung über ein Jahr, (ii) Wachstum der Marktkapitalisierung und (iii) kanadischer konsolidierter Handelswert. Ucore Rare Metals führt aus, dass seine Platzierung durch einen Anstieg der Marktkapitalisierung um 1.109% gestützt worden sei. Aus Unternehmenssicht spiegelt das eine wachsende Aufmerksamkeit für Fortschritte beim Aufbau nordamerikanischer Trenn- und Raffinationskapazität wider.

Zusätzlich verweist Ucore Rare Metals auf eine Auszeichnung im US-Handelsumfeld: Die Handelsplattform OTCQX habe Ucore als Nummer 1 unter den 50 Top-Performern ihres "OTCQX Best Market"-Rankings geführt - basierend auf dem "Total Return 2025" und dem Wachstum des durchschnittlichen täglichen Dollarhandelsvolumens. Das Unternehmen verbindet diese Platzierungen mit einer Aussage zu steigender Liquidität und verbesserten Möglichkeiten der Kursfindung.

Unterm Strich kombiniert Ucore Rare Metals in der Mitteilung zwei Botschaften: Erstens, dass die Preisspaltung bei Seltenen Erden - besonders bei Dysprosium und Terbium - die Bedeutung nicht-chinesischer Midstream-Kapazitäten unterstreicht; und zweitens, dass der Kapitalmarkt die Fortschritte des Unternehmens zuletzt deutlich honoriert hat, gemessen an den Rankings von TSX Venture 50 und OTCQX.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA90348V3011