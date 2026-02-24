MTU hat ein starkes Set an vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, das die strukturelle Ertragsgeschichte untermauert. Das Wachstum bleibt sowohl im OEM- als auch im MRO-Bereich robust, die Margen setzen ihren Aufwärtstrend fort, trotz vorübergehender GTF-Herausforderungen, und die EBIT-Marge hat sich bereits nahe dem Zielniveau für 2030 bewegt, mit einem Anstieg von 150 Basispunkten im Jahresvergleich (!). Die operative Ausführung ist solide, der Auftragsbestand beläuft sich auf rund 30 Mrd. EUR, und die Prognose für 2026 deutet auf ein anhaltendes zweistelliges Ertragswachstum hin. Die negative Marktreaktion von -6% erscheint uns schwer nachvollziehbar und bietet eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Die Investmentthese bleibt vollständig intakt, gestützt durch strukturelles Wachstum im Aftermarket, eine verbesserte Produktmix, steigende Margen und eine starke Ertragsvisibilität. Trotz dieser positiven Aspekte handelt MTU weiterhin mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern, was wir angesichts des Qualitätsprofils, der hohen Eintrittsbarrieren und der sich verbessernden Cashflow-Dynamik für nicht gerechtfertigt halten. Das Kursziel bleibt unverändert bei 505,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





© 2026 mwb research