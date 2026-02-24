Hamborner REIT hat eine erhebliche strategische Neuausrichtung angekündigt, die den Fokus auf lebensmittelgeankerte Einzelhandels- und DIY-Immobilien schärft, während die Büroexposition von ca. 43% des Portfoliowertes auf 10-20% im mittelfristigen Zeitraum reduziert wird. Wir schätzen, dass Büros derzeit etwa 40-45% der Mieteinnahmen (~EUR 41-46 Mio. basierend auf den geschätzten Umsätzen für 2025) beitragen, was eine bedeutende Umverteilung der Erträge darstellt. Die Begründung ist überzeugend, angesichts der strukturellen Herausforderungen im deutschen Bürosektor im Vergleich zur Resilienz des lebensmittelgeführten Einzelhandels. Das Management erhöht auch die Flexibilität durch kleinere Ticketgrößen und selektive Core-Plus-Investitionen. Im Vergleich zu früheren Perioden ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 schwächer (FFO EUR 38-42 Mio.), was auf Veräußerungen, höhere Instandhaltungs-, Betriebs- und Finanzierungskosten zurückzuführen ist; wir passen unsere Schätzungen entsprechend an. Trotz eines Übergangsjahres 2026 sollte die Neuausrichtung die Defensive und den langfristigen Wert erhöhen. Wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem leicht niedrigeren Kursziel von EUR 10,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag





© 2026 mwb research