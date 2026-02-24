© Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpaMTU steigert Umsatz und Gewinn auf neue Höchststände. Für 2026 plant der Konzern den nächsten Wachstumsschub - doch die Aktie gibt nach.MTU Aero Engines hat 2025 ein neues Rekordjahr hingelegt. Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn erreichen historische Höchstwerte. Für 2026 stellt der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. An der Börse kommt das am Vormittag jedoch nicht gut an. Die Aktie verliert auf Tradegate 6,04 Prozent und notiert bei 373,40 Euro (Stand 10:15 Uhr). Rekorde bei Umsatz und Gewinn Der bereinigte Umsatz steigt um 16 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro nach 7,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis klettert um 29 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die …Den vollständigen Artikel lesen
