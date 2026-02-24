München (ots) -Die Campari Group präsentiert ein neues, modernisiertes Flaschendesign für Aperol und setzt damit einen frischen Impuls im Regal, während der charakteristische Geschmack des beliebten Aperitifs unverändert bleibt. Mit der modernen Interpretation des klassischen Looks schlägt Aperol ein neues Kapitel auf und bleibt dabei seinem unverwechselbaren Erscheinungsbild treu, das die Marke weltweit bekannt gemacht hat.Die neue Flasche verbindet Moderne mit Tradition und wurde entwickelt, um Aperols Präsenz in Bars, auf Terrassen und in den Regalen des Einzelhandels weiter zu stärken. Zugleich ist sie ein Ausdruck der beständigen Rolle der Marke in Momenten der Verbundenheit, des Feierns und des gemeinsamen Genusses.Eine Ikone auf neuem Niveau für eine neue ÄraAperol hat sein Flaschendesign neu interpretiert, um seine unverwechselbare Geschichte zu feiern - vom lokalen italienischen Aperitivo aus dem Jahr 1919 bis hin zum globalen Symbol der modernen Aperitivo-Kultur. Das gewellte Glas am Flaschenhals rückt die strahlend orangefarbene, sofort wiedererkennbare Flüssigkeit in den Mittelpunkt. Die verfeinerte Silhouette orientiert sich an der Eleganz der italienischen Architektur und wurde so gestaltet, dass sie sich in den Händen der Konsument:innen besonders anfühlt. Jedes Detail erzählt die Geschichte von Aperols Tradition und seinem unverwechselbaren Charakter.Ein kleineres Frontetikett hält sich bewusst zurück und lässt die bekannte orangene Farbe des Aperitifs für sich sprechen. Auf der Rückseite befindet sich ein transparentes Etikett mit einer Anleitung für den perfekten Aperol Spritz, der Menschen zusammenbringt und gemeinsame Momente des Genusses schafft.Verwurzelt in der italienischen TraditionIn Italien gefertigt und international beliebt, würdigt das neue Flaschendesign von Aperol die langjährige Tradition der Marke. Das geprägte Monogramm der Brüder Barbieri, die Aperol erstmals 1919 kreierten, ziert nun stolz jede Flasche. Das Symbol ist ein dezentes Zeichen für Herkunft und Handwerkskunst und verweist auf über ein Jahrhundert italienischer Tradition.Der Inhalt bleibt unverändert, während das Äußere sich weiterentwickelt. Es ist nach wie vor das originale, streng gehütete Rezept, das Aperol zu einem weltweiten Favoriten und zu einem kulturellen Klassiker über Generationen hinweg gemacht hat."Diese neue Flasche ist eine Feier dessen, was Aperol schon immer ausgemacht hat", sagte Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs. "Sie spiegelt unsere italienischen Wurzeln wider und verleiht einem weltweit geschätzten Klassiker eine zeitgemäßere Ausdrucksform. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um das Aperol-Erlebnis zu bereichern und die Position der Marke im Zentrum der modernen Aperitivo-Kultur zu bestätigen."Das neue Design wird ab März 2026 sowohl in der Gastronomie als auch im Einzelhandel verfügbar sein.Über Aperol: Aperol ist der perfekte Aperitif, leuchtend orange in der Farbe, leicht im Alkoholgehalt, aber mit einem reichen, komplexen Geschmack, der aus der Infusion einer Mischung hochwertiger Kräuter und Wurzeln entsteht. Aperol wurde von den Brüdern Barbieri kreiert und 1919 auf der Internationalen Messe in Padua vorgestellt. Schon bald entwickelte er sich zu einem der beliebtesten Aperitifs Italiens und erobert heute die Welt im Sturm. Die Originalrezeptur ist bis heute unverändert geblieben und wird streng geheim gehalten. Nach dem offiziellen Rezept der International Bartenders Association mit Prosecco, einem Spritzer Sodawasser und Aperol gemixt, entsteht der perfekte Aperitif, der Aperol Spritz, das gesellschaftliche Signature-Getränk schlechthin. Aperol bringt Menschen zusammen und macht gemeinsame Momente einfach noch ein bisschen schöner.Pressekontakt:Sandra Kurczynskisandra.kurczynski.fr@welovepr.deTel. +49 (0)163 2404722Susanne Börensensusanne.boerensen@welovepr.deTel. +49 - (0)89 2555 554 31Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161433/6222627