Nürnberg (ots) -- Ein Fünftel kann eine unerwartete 1000-Euro-Rechnung nicht vom Konto begleichen- Knapp die Hälfte wünscht sich bei Krediten flexible Raten und LaufzeitenWaschmaschine kaputt, Autoreparatur fällig, Nachzahlung im Briefkasten: Fast jeder kennt solche Momente. Eine aktuelle YouGov-Studie der TeamBank - dem Anbieter von easyCredit - zeigt, dass acht von zehn Deutschen mindestens gelegentlich von ungeplanten Ausgaben betroffen sind. Für jeden Fünften wird das schnell zur Herausforderung, weil er eine spontane Rechnung über 1000 Euro nicht vom Girokonto begleichen könnte. Mehr als ein Viertel der Bürger ist dann gezwungen, andere Ausgaben zu streichen. Rund jeder Zwölfte nimmt einen befristeten Nebenjob an."Unerwartete Ausgaben treffen Verbraucher meistens im ungünstigsten Augenblick", sagt Nicole Schulte, Leiterin Kundenreise der TeamBank. "Finanzierungen sind dann eine echte Unterstützung, wenn sie verantwortungsvoll gestaltet und auf die Kundensituation individuell abgestimmt sind. Ein verfügbarer Kreditrahmen schafft dabei zusätzliche Flexibilität." Viele Verbraucher möchten bei der Kreditaufnahme flexibel bleiben. Für 47 Prozent ist es entscheidend, Raten oder Laufzeiten jederzeit ändern zu können. 44 Prozent legen Wert auf eine einfache Beantragung, 39 Prozent auf die schnelle Verfügbarkeit des Geldes. Besonders die Generation Z bevorzugt eine digitale Abwicklung per App, während Eltern mit Kindern vor allem unkomplizierte Möglichkeiten zur Krediterweiterung schätzen.Finanzielle Engpässe ohne Umwege behebenMit dem easyCredit Sofortkredit mit finanziellem Spielraum bietet die TeamBank eine unkomplizierte Lösung, um kurzfristige finanzielle Engpässe flexibel und verlässlich zu überbrücken. Das Geld ist per Sofortüberweisung direkt auf dem Konto. Ergänzend kann dazu ein finanzieller Spielraum eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um einen kundenindividuellen Verfügungsrahmen, der gemäß der aktuellen wirtschaftlichen Situation verantwortungsbewusst ausgestaltet wird. Zinsen fallen dabei nur an, wenn man sich tatsächlich Geld auszahlen lässt. Sondertilgungen sind jederzeit und kostenlos möglich.Hintergrundinformationen:Für die repräsentative Online-Umfrage "Flexible Finanzierungen" befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG im September 2025 3.100 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit in Österreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement der Genossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als Prämisse, nicht nur für ihre Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation definiert.Ergänzend zur Liquiditätsbegleitung bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien Bezahlverfahren easyCredit-Ratenkauf sowie easyCredit-Rechnung maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance für den Handel.