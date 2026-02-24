Die Wienerberger AG hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Italcer Group unterzeichnet. In einem ersten Schritt erwirbt Wienerberger 50 Prozent plus eine Aktie; eine Kaufoption für die restlichen Anteile kann im ersten Halbjahr 2027 ausgeübt werden. Italcer erzielte 2025 rund 350 Millionen Euro Umsatz und soll mittelfristig mehr als 100 Millionen Euro zum Konzern-EBITDA beitragen. Die Finanzierung erfolgt über Barmittel und Bankkredite. Der Abschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
