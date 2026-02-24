Wenige Tage vor den neuen Geschäftszahlen verdichten sich die Signale, dass dieser Qualitätswert operativ wieder Tritt fasst. Umsatz und Margen stabilisieren sich, die Profitabilität zieht an und das Management spricht von klaren Fortschritten. Nach einer Phase der Enttäuschung könnte sich das Bild nun grundlegend drehen.Strategisch ist der Konzern stark positioniert. Globale Marken, hohe Preissetzungsmacht und eine klare Fokussierung auf margenstarke Segmente sorgen für Stabilität - selbst in schwierigeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär