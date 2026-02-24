Maxhütte-Haidhof (ots sport) -- Engagement für Ernährung als verbindendes Element zwischen Spitzensport und Alltag- Umfassende Kommunikations-KampagneNetto Marken-Discount baut sein Engagement im Sport weiter aus und wird offizieller Ernährungspartner der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Ziel der Partnerschaft ist es, die Bedeutung einer bewussten Ernährung im Leistungssport ebenso wie im Alltag stärker in den Fokus zu rücken. Mit der Ernährungs-Partnerschaft setzt Netto ein klares Zeichen zur Unterstützung des Frauenfußballs in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen Leistungsfähigkeit, Teamgeist und eine ausgewogene Ernährung als Grundlage sportlicher Erfolge. Diese Themen werden über eine nationale Kommunikation gespielt - über Social Media, App-Kanäle, Großfläche/OOH, Audio sowie begleitende POS-Maßnahmen in den Netto-Filialen. Ergänzt wird die Kommunikation durch flankierende Logopräsenz im Stadion.Ein besonderer Fokus der Partnerschaftskommunikation liegt auf dem direkten Austausch mit Fans: Bereits im Vorfeld des ersten gemeinsamen Länderspiels gegen Slowenien Anfang März in Dresden werden Ticketaktionen am POS sowie über Social Media, Radio und Außenwerbung umgesetzt. Zum Spieltag selbst ist Netto vor Ort präsent und aktiviert das gemeinsame Engagement. Darüber hinaus wird die Partnerschaft auch direkt im Sortiment sichtbar: Geplant sind im Jahresverlauf DFB-gebrandete Netto-Eigenmarkenprodukte - die in einen ausgewogenen Ernährungsplan passen - auf denen Spielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgebildet sind. So wird die Verbindung zwischen Spitzensport, bewusster Ernährung und Einkaufsalltag für Kundinnen und Kunden unmittelbar erlebbar."Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für ausgewogene Ernährung im Profisport wie auch im aktiven Alltag weiter zu stärken. Dafür planen wir zahlreiche Maßnahmen auf unseren eigenen Kanälen und direkt in den Filialen. Durch unsere Präsenz bei Länderspielen schaffen wir hohe Sichtbarkeit und sprechen neue Zielgruppen an", so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount."Mit Netto Marken-Discount als Teil des EDEKA-Verbunds gewinnen wir einen Partner, der unsere Frauen-Nationalmannschaft mit großer Leidenschaft in den kommenden Jahren zur WM in Brasilien und dann auch zur WEURO 2029 in Deutschland begleiten wird. Durch die Präsenz in den Filialen und gemeinsame Aktionen wollen wir unsere Fans mitten im Alltag erreichen, das Thema Ernährung platzieren und die Begeisterung für unser Team noch spürbarer machen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg", ergänzt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.Engagement von Netto im SportNetto engagiert sich seit vielen Jahren im Sportumfeld und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften. Neben der Zusammenarbeit mit dem Olympia Team Deutschland, die seit 2016 besteht, und dem Hauptsponsoring des SSV Jahn Regensburg erweitert Netto sein Engagement nun um die Partnerschaft mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Sie stärkt das bestehende sportliche Engagement. Ziel ist es, sportliche Werte im Alltag erlebbar zu machen.Über den DFBDer Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein. Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.Netto Marken-Discount im ProfilNetto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/6222653