EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2025, 27. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
¹ ohne Erwerbsnebenkosten
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 23. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 615.549 Aktien.
Köln, den 24. Februar 2026
Scherzer & Co. AG
Der Vorstand
24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2280678 24.02.2026 CET/CEST