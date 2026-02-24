EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.02.2026 / 10:39 CET/CEST

Aktienrückkaufprogramm 2025, 27. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 23. Februar 2026 insgesamt 33.812 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt: Datum Gesamtzahl zurück-gekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes

Volumen¹

(Euro) 16.02.2026 6.038 2,6400 15.940,32 17.02.2026 5.698 2,6486 15.091,90 18.02.2026 5.669 2,6563 15.058,84 19.02.2026 5.936 2,6600 15.789,76 20.02.2026 5.688 2,6911 15.306,74 23.02.2026 4.783 2,7112 12.967,72

¹ ohne Erwerbsnebenkosten Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 23. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 615.549 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar. Köln, den 24. Februar 2026 Scherzer & Co. AG Der Vorstand



