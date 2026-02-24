Brüssel (www.anleihencheck.de) - Ein High-Yield-Investment hat viel mit einem Arztbesuch gemeinsam, meint Bernard Lalière, Head of Credit von DPAM.In der Finanzwelt klinge es oft nach Medizin: Man fühle den Puls des Marktes, beurteile die finanzielle Gesundheit, diagnostiziere übermäßigen Stress. Wenn es um Hochzinsanleihen gehe, seien die Parallelen besonders auffallend. Disziplin und kontinuierliche Überwachung würden Praktiker belohnen, die mittels fundierter Analysen und Erfahrung behandeln würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
