Linz (www.anleihencheck.de) - Im vergangenen Jahr zählte die tschechische Krone zu den Währungen mit der besten Kursentwicklung in Mittel- und Osteuropa, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Insgesamt habe sie 2025 gegenüber dem Euro um fast 4% aufgewertet. Auch gegenüber anderen Weltwährungen habe sie zugelegt. Woran liege diese Wechselkursentwicklung? Zunächst einmal an der restriktiveren Geldpolitik der Tschechischen Nationalbank. Seit dem 9. Mai 2025 liege der Leitzins unverändert bei 3,5%. Dies trotz der Tatsache, dass die Inflation in Tschechien allmählich sinke; im Januar habe sie bei 1,6% gelegen. Auch der unterschiedliche Ansatz der EZB spiele eine wichtige Rolle. Die Europäische Zentralbank senke die Zinssätze schneller, während die Tschechische Nationalbank deutlich zurückhaltender agiert habe. Dieser Unterschied erhöhe die Attraktivität der tschechischen Währung - Anleger bevorzugten höhere Zinsen und ein geringeres Inflationsrisiko. Selbst geopolitische Schwankungen hätten die tschechische Krone kurzfristig nicht wesentlich schwächen können. Der EUR/CZK-Kurs notiere aktuell knapp über der Marke von 24,200. Nächste Zinssitzung der CNB finde an 19. März statt. Diese Entscheidung könnte der Krone neuen Impuls geben. (24.02.2026/alc/a/a) ...

