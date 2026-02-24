© Foto: OpenAIPanama übernimmt die Kontrolle über wichtige Kanalterminals. China reagiert scharf auf die Machtverschiebung. Was bedeutet das für die geopolitische Lage im Panamakanal?Die panamaischen Behörden haben die direkte Kontrolle über zwei von CK Hutchinsons Tochtergesellschaft betriebene Kanalterminals übernommen und die Mitarbeiter unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung zum Verlassen der Terminals aufgefordert, teilte CK Hutchinson in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Republik Panama habe am Montag "direkt physischen Zugang" zu den von der Panama Ports Company (PPC) betriebenen Terminals Balboa und Cristobal erlangt, die administrative und operative Kontrolle übernommen und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE