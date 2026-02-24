Vaduz (ots) -Für die Nutzung bestimmter E-Government-Dienste ohne Anmeldung oder Identifikation mittels eID.li stellt die Landesverwaltung ein alternatives Anmeldeverfahren zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt dabei über ein befristetes Einmalpasswort.Das Einmalpasswort kann neu während der Öffnungszeiten ohne vorgängige Terminvereinbarung an einem Schalter des Ausländer- und Passamts (APA) bezogen werden. Der APA-Schalter ist ausschliesslich für die Ausgabe der Einmalpasswörter zuständig; bei Fragen zu E-Government-Diensten oder technischen Anliegen unterstützen die jeweiligen Fachstellen gerne.Das alternative Anmeldeverfahren ohne eID.li ist ausschliesslich vor Ort im Dienstleistungszentrum Giessen in Vaduz und nur für die Dauer des jeweiligen Aufenthalts nutzbar. Voraussetzung für den Bezug des Einmalpassworts ist die persönliche Identifikation an einem APA-Schalter mit einem gültigen Reisepass oder einer Identitätskarte. Nutzerinnen und Nutzer bringen ein eigenes Endgerät (z. B. Laptop) mit; ein WLAN-Zugang wird zur Verfügung gestellt.Die eID.li stellt den regulären Zugang zu den E-Government-Diensten dar und ermöglicht im Vergleich zum alternativen Anmeldeverfahren eine einfachere, diskretere und ortsunabhängige Nutzung.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtMarkus Biedermann, AmtsleiterT +423 236 60 09markus.biedermann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938573