Leifheit hat vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal FY25 bekannt gegeben, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Umstrukturierungs- und Kostensparmaßnahmen haben zu starken Gewinnen geführt, trotz eines schwächeren Umsatzes. Das EBIT im vierten Quartal überraschte positiv und verdeutlicht die spürbaren Auswirkungen von operativer Effizienz und strukturellen Verbesserungen. Für das Geschäftsjahr FY25, obwohl der Gruppenumsatz zurückging, verbesserten sich die adj. EBIT-Margen und der freie Cashflow blieb positiv, unterstützt durch Gewinne im Working Capital. Die Kernkategorien, insbesondere mechanische Reinigung und Wäschepflege, zeigten Resilienz und kompensierten die Schwäche in nicht-kern Bereichen. Das Unternehmen verbessert weiterhin die Effizienz durch Konsolidierung und digitale Initiativen im Rahmen des FOCUS-Programms. Mit weiteren bevorstehenden Produktneueinführungen, erhöhten Marketingmaßnahmen und fortlaufender Innovation ist Leifheit gut positioniert, um von einer breiteren Erholung der Nachfrage zu profitieren. Wir passen unsere Schätzungen leicht an und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





© 2026 mwb research