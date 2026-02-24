EQS-News: KuCoin EU / Schlagwort(e): Miscellaneous

WIEN, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die KuCoin EU Exchange GmbH gab heute die Erweiterung ihres lokalen Compliance- und Governance-Teams in Österreich bekannt. Dies ist Teil ihres langfristigen Engagements für ein verantwortungsbewusstes und reguliertes Wachstum auf dem europäischen Markt. KuCoin EU unterliegt der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) und stärkt derzeit seinen institutionellen Rahmen durch die Einstellung erfahrener Fachleute für AML und Sanktionskonformität. Die Expansion spiegelt den Fokus des Unternehmens auf den Aufbau einer dauerhaften, lokal verankerten Betriebsstruktur wider, die den europäischen Aufsichtsstandards entspricht. KuCoin EU ist davon überzeugt, dass nachhaltiges Wachstum in Europa starke interne Kontrollen, erfahrene lokale Führungskräfte und Governance-Systeme erfordert, die in der Lage sind, langfristige Operationen in einem sich weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld zu unterstützen. Leadership und lokale Governance KuCoin EU wird von einem in Wien ansässigen Managementteam geleitet, das über umfangreiche Erfahrung in regulierten Finanzmärkten verfügt. Sabina Liu, Geschäftsführerin von KuCoin EU, leitete zuvor das institutionelle Geschäft von KuCoin und war mehr als ein Jahrzehnt lang bei der London Stock Exchange Group (LSEG) tätig, wo sie eng mit globalen Investmentbanken und grenzüberschreitenden Handelsinstituten zusammenarbeitete. "Vertrauen muss auf Strukturen und nicht auf Slogans aufgebaut werden", sagte Sabina Liu, Geschäftsführerin von KuCoin EU. "Unsere Priorität in Österreich ist es, einen Governance-Rahmen zu schaffen, der die Erwartungen der europäischen Regulierungsbehörden und unsere Verantwortung gegenüber dem EU-Markt widerspiegelt. Durch die Investition in erfahrene lokale Compliance-Experten stärken wir ein Compliance-orientiertes Betriebsmodell, das auf langfristige Stabilität und Transparenz ausgelegt ist." Gemeinsam baut das Führungsteam eine lokal verankerte Governance-Struktur auf, die den Schwerpunkt auf die Angleichung der Regulierung, institutionelle Disziplin und verantwortungsvolle Innovation legt. Engagement für den europäischen Markt Die Erweiterung des lokalen Compliance-Teams von KuCoin EU spiegelt eine umfassendere Strategie wider, einen vollständig regulierten, lokal verwalteten Krypto-Asset-Dienstleister in Österreich und im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zu etablieren. KuCoin EU bleibt seinem Engagement für umsichtiges Handeln, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und langfristige Marktstabilität treu, während es seine Präsenz in Europa weiter ausbaut. Informationen zu KuCoin EU KuCoin EU ist ein lizenziertes europäisches Unternehmen, das gegründet wurde, um Nutzern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* außer Malta) über Kucoin.eu Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anzubieten. KuCoin EU ist als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) zugelassen und darf regulierte Dienstleistungen erbringen, darunter die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets, Krypto-Asset-Umtauschdienste (Krypto-Fiat und Krypto-Krypto), die Platzierung von Krypto-Assets und Transferdienste im Auftrag von Kunden. KuCoin EU hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, und arbeitet in Übereinstimmung mit dem geltenden EU-Rechtsrahmen, einschließlich der MiCAR-Anforderungen in Bezug auf Transparenz, Marktintegrität und Anlegerschutz. Website: www.kucoin.eu View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kucoin-eu-erweitert-lokales-compliance--und-governance-team-in-osterreich-302695568.html



