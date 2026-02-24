Es klingt wie Satire, dürfte aber wirklich passiert sein. Eine KI-Sicherheitsforscherin von Meta hat einen Openclaw-KI-Agenten nicht davon abhalten können, gegen ihren Willen ihr gesamtes E-Mail-Fach zu löschen. Ein Anfängerfehler, wie sie meint. Die Hype-KI Openclaw des zu OpenAI gewechselten Österreichers Peter Steinberger gilt bei Sicherheitsexpert:innen noch als zu gefährlich, um mit vollem Zugriff auf ungeschützten Computern eingesetzt zu werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
