Penzberg (ots) -Der Ausbildungskompass unterstützt Jugendliche beim Übergang in den Beruf von der Realisierung eigener Stärken und Interessen bis hin zur fertigen Bewerbung.Die Berufswahl markiert einen entscheidenden Meilenstein im Leben junger Menschen. Der Ausbildungskompass fungiert dabei als zentrale Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft. Die Plattform strukturiert den gesamten Prozess der Berufsorientierung. Zunächst ermitteln Schülerinnen und Schüler im Stärke-Test (https://www.ausbildungskompass.de/berufecheck/staerke-test) ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen. Diese Ergebnisse bilden das Fundament für eine gezielte Suche nach passenden Ausbildungsplätzen (https://www.ausbildungskompass.de/ausbildungsplatz-finden).Alle Schritte und Akteure transparent im Ausbildungskompass vereintDer Weg zum Wunschberuf verläuft über klar definierte Zwischenstufen. Der AusbildungsCoPilot (https://www.ausbildungskompass.de/ausbildungscopilot) ermöglicht unter anderem mit der Unterfunktion Praktikumskompass (https://www.ausbildungskompass.de/praktikumskompass-fuer-schueler) die unkomplizierte Suche nach Praktika und Ferienjobs, damit Jugendliche wertvolle Praxiserfahrung sammeln und danach ihre Bewerbungsdokumente einfach erstellen und eine Ausbildungsstelle finden können. Lehrerinnen und Lehrer nutzen das LehrerkräfteCockpit (https://www.ausbildungskompass.de/lehrer-lehrkraeftecockpit), um die Fortschritte der Jugendlichen im Blick zu behalten und bei Bedarf gezielt zu unterstützen. Auch Eltern sowie das Beratungspersonal der Wirtschaftsförderung können durch eigene Dashboards die Prozesse einsehen. Unternehmen profitieren davon, sich im Ausbildungskompass ohne großen Aufwand zu präsentieren (https://ausbildungskompass.mstrpages.com/stellenanzeige-buchen) und direkt Bewerbungen von interessierten Jugendlichen zu erhalten.Für Innovation ausgezeichnet, DSVGO-konform und kostenlos für AusbildungssuchendeDer Ausbildungskompass (https://www.ausbildungskompass.de) wurde für sein digitales Gesamtkonzept 2025 mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award ausgezeichnet. Auch in Bezug auf das sensible Thema Datenschutz ist bei der Entwicklung sehr viel Wert gelegt worden. Alle Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert und sind nach der DSVGO geschützt. Die Nutzung des AusbildungsCoPilot ist für alle Ausbildungssuchenden kostenlos. "Derzeit sind wir in diversen bayerischen Landkreisen und außerdem im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen aktiv. Wir möchten den Ausbildungskompass perspektivisch in ganz Deutschland als Wegbereiter zur Ausbildung etablieren", betont Geschäftsführerin Monika Uhl.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732