LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei klassischerweise das unbedeutendste für die Schweden, schrieb Matthew Clements am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Zahlen Ende März. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang um 0,5 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Konsens./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
© 2026 dpa-AFX-Analyser