Googles KI-Video-Tool Veo 3.1 wird immer umfangreicher. Jetzt können Creator sogar auf Templates zugreifen, um noch schneller hochwertige und passende KI-Videos zu kreieren. Wir zeigen dir, wie es geht. Doch das ist längst nicht alles. Während Seedance 2.0 für Furore sorgt, entwickelt Google das eigene KI-Videomodell Veo 3.1 weiter. Nach der Einführung hilfreicher Features für konsistente Charaktere, native Hochformate und 4K-Qualität kommen endlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n