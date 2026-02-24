Wien (www.anleihencheck.de) - Die One Group aus Hamburg, Tochterunternehmen des österreichischen Immobilienkonzerns Soravia, hat die Anleger der Anleihe-Serie "Proreal Secur" zu Gläubigerversammlungen am 17. und 18. März 2026 eingeladen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie sollten einer Laufzeitverlängerung bis Ende 2029 zuzüglich Option auf weitere zwei Jahre und einer Stundung der Zinsen während der Verlängerung zustimmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
