Der chinesische Autobauer Changan will noch vor dem dritten Quartal 2026 mit der Testinstallation von Festkörperbatterien in Fahrzeugen beginnen. Die Massenproduktion ist dann ab 2027 geplant. Die Ambitionen von Changan in diesem Bereich sind bekannt: Schon im März 2025 hatte der chinesische Autokonzern angekündigt, im Laufe des Jahres 2026 Feststoffzellen in Fahrzeugen validieren zu wollen und die Serienproduktion der Akkus ab 2027 schrittweise
