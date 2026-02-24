Geelys Elektroauto-Marke Zeekr ist auf dem italienischen Markt gestartet. Lokaler Vertriebspartner ist Jameel Motors Italia. Und in Deutschland, wo der Autobauer seit Dezember Bestellungen annimmt, sind jetzt die ersten Auslieferungen erfolgt. Blicken wir zunächst nach Italien: Die Modellpalette umfasst dort den Zeekr 7X, Zeekr 001, Zeekr X und Zeekr 7GT - also jene vier Modelle, die auch in anderen europäischen Märkten verfügbar sind. Beim 001 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net