Köln (ots) -Im März erweitert ARD Plus das Angebot u.a. um den Komödien-Klassiker "Kings of Hollywood" mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman, den Kinothriller "The Foreigner" mit Jackie Chan und Pierce Brosnan, den Antikriegsfilmklassiker "Steiner - Das eiserne Kreuz" von Sam Peckinpah mit James Coburn und der dritten Staffel der packenden Erfolgs-Serie "Der Adler - Die Spur des Verbrechens"."The Foreigner" - Spielfilm, ab 5. MärzKinothriller mit Jackie Chan und Pierce Brosnan: Durch einen unglücklichen Zufall wird Fan, die Tochter des Geschäftsmanns Quan, bei einem Bombenattentat irischer Terroristen in London getötet. Durch dieses Ereignis traumatisiert sinnt Quan, einstiger Vietcong -Kämpfer, auf Rache. Auf seiner Suche nach der Identität der Terroristen, bittet er den britischen Regierungsbeamten Liam Hennessy um Unterstützung."Der Adler - Die Spur des Verbrechens" - Serie, Staffel 3, ab 19. MärzWieder trifft die Polizeieinheit um den "Adler" Hallgrim Hallgrimsson auf die kriminellen Machenschaften der internationalen Unterwelt. Leichenfunde bringen die Gruppe auf die Fährte einflussreicher Drogendealer und eines Kinderpornografie -Rings. Der führende Kopf der serbischen Mafia, fordert Hallgrimsson jedoch am stärksten."Steiner - Das Eiserne Kreuz" Teil 1 und 2 - Spielfilme, ab 20. MärzDas Antikriegsdrama von Sam Peckinpah mit James Coburn: Mit einem versprengten Haufen schlägt sich Feldwebel Steiner im Kriegsjahr 1943 hinter den russischen Linien durch. Während die meisten deutschen Soldaten nicht mehr an einen Sieg glauben, arbeitet der vom Ehrgeiz zerfressene Hauptmann von Stransky an seinem Ruhm. Für sein Ziel geht er über Leichen, weshalb er Steiner auf ein Himmelfahrts-kommando schickt."Kings of Hollywood" - Spielfilm, ab 19. MärzDie Hollywoodkomödie, hochkarätig besetzt mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman, spielt 1974: Max Barber ist ein erfolgloser, verschuldeter Filmproduzent, der in dem neuen von ihm produzierten Film vor hat, seinen Hauptdarsteller sterben zu lassen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Es soll wie ein Unfall aussehen, doch zum Ärger des Produzenten stellt sich der gealterte Star Duke Montana als robuster heraus als gedacht.Über ARD PlusDer Streaming-Dienst ARD Plus bietet u.a. eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Die Inhalte sind hier für 4,99 Euro im Monat (inkl. MwSt.) oder als Jahresabo für 49,99EUR (inkl. MwSt.) im Jahr abrufbar. Das Angebot ist als Webversion, über mobile Endgeräte und TV-Plattformen verfügbar, aber auch über Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Zudem bieten wir über Partner ARD Plus-Inhalte auch als FAST-Channel auf Plattformen an.Die ARD Plus GmbH ist eine Tochtergesellschaft der WDR mediagroup, einem kommerziellen Tochterunternehmen des WDR. Das eigene Streaming-Angebot ARD Plus, Channel-Präsenzen und Programmvertrieb sorgen für eine plattformübergreifende Distribution von Highlights aus rund 75 Jahren ARD-Fernsehgeschichte sowie von Inhalten renommierter Lizenzgeber und Labelpartner.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6222772