© Foto: Sven Hoppe - dpaHyundai warnt vor neuer einer US-Zolleskalation trotz Gerichtsdämpfer für US-Präsident Donald Trump und sieht Südkoreas Autoindustrie massiv unter Druck.Trotz einer juristischen Niederlage vor dem Obersten Gericht der USA wächst nach Einschätzung von Hyundai Motor der handelspolitische Druck aus Washington weiter. Konzernpräsident Sung Kim forderte am Dienstag die südkoreanische Politik auf, ein milliardenschweres Investitionsgesetz für die Vereinigten Staaten zügig zu verabschieden. Andernfalls drohe der Branche eine erneute Eskalation im Zollstreit. 350-Milliarden-Dollar-Paket unter Zeitdruck Im Zentrum der Debatte steht ein Investitionspaket im Umfang von 350 Milliarden US-Dollar, das …Den vollständigen Artikel lesen
