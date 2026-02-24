Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EMERAM-Portfoliounternehmen sofatutor übernimmt die französische Lernplattform SchoolMouv und stärkt so die internationale Wachstumsstrategie



24.02.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EMERAM-Portfoliounternehmen sofatutor übernimmt die französische Lernplattform SchoolMouv und stärkt so die internationale Wachstumsstrategie München/Berlin, 24. Februar 2026 - sofatutor, ein Portfoliounternehmen von EMERAM, hat die französische Lernplattform SchoolMouv übernommen. Mit dieser Akquisition realisiert sofatutor, unterstützt von EMERAM, das erste große Add-on im französischen Markt, ein entscheidender Schritt zur Umsetzung der gemeinsamen Internationalisierungsstrategie. Die Übernahme markiert einen strategischen Meilenstein in der Entwicklung von sofatutor von einem führenden Anbieter im deutschsprachigen Raum hin zu einem europäischen EdTech-Unternehmen. EMERAM unterstützt diesen Wachstumskurs aktiv und sieht in der Transaktion einen wichtigen Schritt zum Aufbau einer führenden digitalen Bildungsplattform in Europa. sofatutor zählt mit mehr als 2 Millionen Nutzenden, rund 7.000 Lernvideos und über 200.000 interaktiven Übungsaufgaben zu den umfangreichsten digitalen Lernplattformen im deutschsprachigen Raum. Neben der Kernplattform sofatutor.com umfasst das Portfolio auch die Early-Learning-App sofatutor KIDS für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. SchoolMouv, 2013 in Toulouse gegründet, ist eine auf den französischen Lehrplan ausgerichtete Online-Lernplattform mit Videos, strukturierten Kursen, interaktiven Quizzen, einem Karteikartenprodukt sowie KI-gestützter Generierung von Lerninhalten. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und wird weiterhin als eigenständige Marke mit eigenem Management am Markt agieren. "Für EMERAM ist mit dieser Transaktion ein zentraler Meilenstein der europäischen Wachstumsstrategie von sofatutor erreicht", sagt Dr. Sven Oleownik, Partner bei EMERAM. "Die gemeinsame Plattform bietet ausgezeichnete Voraussetzungen, durch signifikante Synergien in Vermarktung, Content und Technologie weitere Wachstumsschritte im europäischen Raum zu realisieren." "Die Übernahme von SchoolMouv markiert einen wesentlichen Schritt auf unserem gemeinsamen Wachstumspfad mit EMERAM. Mit der Unterstützung unseres Partners setzen wir die Internationalisierung von sofatutor konsequent um und schaffen die Grundlage für ein führendes paneuropäisches Bildungsangebot," ergänzt Colin Schlüter, CEO und Geschäftsführer von sofatutor. "SchoolMouv ergänzt unser Portfolio ideal und eröffnet uns neue Synergiepotenziale in der Vermarktung sowie in der produkt- und markenübergreifenden Weiterentwicklung von Features und Content." "Mit sofatutor gewinnen wir einen starken europäischen Partner, der unsere Vision einer qualitativ hochwertigen, digitalen Bildung teilt. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere technologische Plattform weiterzuentwickeln, unser Produktangebot für französische Schülerinnen und Schüler gezielt auszubauen und von der langjährigen EdTech-Expertise von sofatutor zu profitieren", sagt Shannon Picardo, Gründer von SchoolMouv. Der europäische K-12-Markt bietet angesichts von Lehrkräftemangel, wachsender Heterogenität in den Schulen und zunehmender Digitalisierung des Bildungswesens nachhaltige Wachstumsperspektiven. EMERAM wird sofatutor auch künftig bei der internationalen Expansion aktiv begleiten und weitere strategische Add-ons unterstützen. Weitere Details zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. sofatutor wurde bei der Transaktion von Aramis und LARK (Legal) sowie Forvis Mazars (Finance, Tax, Legal) beraten. Über EMERAM - www.emeram.com EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 700 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst technologiegetriebene Unternehmen aus den Bereichen digitale Transformation, Energiewende sowie Health & Wellbeing. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner und fördert das nachhaltige Wachstum - sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen - seiner Portfoliounternehmen. Zudem setzt EMERAM konsequent auf die Umsetzung ganzheitlicher ESG-Konzepte. Derzeit umfasst das Portfolio neun Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitenden. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Mehr als 30 Add-on-Akquisitionen haben zudem das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht. Über SOFATUTOR - www.sofatutor.com: sofatutor wurde 2008 in Berlin gegründet und ist heute eine der umfassendsten digitalen Lehr- und Lernplattformen im deutschsprachigen Raum. Mit einem breiten Angebot an Lernvideos, adaptiven interaktiven Übungen sowie KI-Funktionalitäten für Schüler*innen und Lehrkräfte und vielem mehr unterstützt die Plattform Schüler*innen und Lehrkräfte in allen Klassenstufen und Fächern. Über SCHOOLMOUV - www.schoolmouv.fr: SchoolMouv wurde 2013 in Toulouse gegründet und bietet eine auf den französischen Lehrplan ausgerichtete Online-Lernplattform mit Videos, strukturierten Kursen, interaktiven Quizzen, einem Karteikartenprodukt sowie KI-gestützter Generierung von Lerninhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: emeramMedia@wmp-ag.de Susanne Horstmann: emeramMedia@wmp-ag.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News