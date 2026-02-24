Hoenle hat ein gemischtes Q1 berichtet, mit einem weitgehend stabilen Umsatz von 21,5 Mio. EUR, jedoch einer signifikant schwächeren Rentabilität, da das EBITDA auf 0,5 Mio. EUR halbiert wurde, bedingt durch steigende Betriebskosten (Währungsrisiken, Marketing, IT). Während der Bereich Curing unter anhaltender Investitionszurückhaltung im Maschinenbau litt und der Bereich Adhesives trotz stabiler Umsätze unter Margendruck stand, verzeichnete der Bereich Desinfektion ein starkes zweistelliges Wachstum und eine deutliche Verbesserung der Erträge, was sein strukturelles Wachstum und die zunehmende Bedeutung innerhalb der Gruppe unterstreicht. Das Management bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26, was auf eine klare Verbesserung in den kommenden Quartalen hindeutet, die wir genau beobachten werden. Insgesamt sehen wir weiterhin ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf diesen Niveaus, da sich die Geschäftsmischung verbessert, insbesondere nach der mehrjährigen Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung. Daher bestätigen wir unsere BUY-Einstufung und ein Kursziel von 20,00 EUR. Folgen Sie dem Earnings Call heute um 14:00 CET, indem Sie sich hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2026-02-24-14-00/HNL-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag





© 2026 mwb research