Die Hims & Hers-Aktie setzt auch am Dienstag ihre katastrophale Kursentwicklung fort. Nachdem der Kurs des Telemedizinanbieters bereits in den letzten drei Monaten um fast -60% eingebrochen war, geht es heute Morgen um weitere -7% nach unten. Die Aktie notiert inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2024. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen von dem einst so gehypten Gesundheitstitel? Und tun sie es zu Recht? Gute Quartalszahlen Erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de