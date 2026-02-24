Bis vor Kurzem besaß der börsennotierte Bitcoin-Miner Bitdeer noch Coins im Wert von mehr als 80 Millionen Euro. Jetzt wurde alles verkauft. Das steckt hinter dem radikalen Schritt. Bitdeer hat seine gesamten Bitcoin-Reserven veräußert. Besaß der Bitcoin-Miner Ende Januar 2026 noch etwa 1.530Â BTC, liegen diese nun seit dem 20. Februar bei null. Die Firma bestätigte, die gesamte aktuelle Produktion von 189,8 Bitcoin verkauft zu haben. Außerdem liquidierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n