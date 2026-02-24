Der Rüstungssektor ist derzeit einer der heißesten Themenbereiche an den europäischen Kapitalmärkten. Und mittendrin steht ein Unternehmen, das viele noch nicht kennen, aber im Markt für U-Boot-Technologie bereits seit Jahrzehnten eine führende Rolle spielt: die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9). Das Unternehmen hat heute die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bekanntgegeben. Sie liegt zwischen 37 und 47 Euro je Aktie. Der Angebotszeitraum startet voraussichtlich am 25. Februar 2026 und endet am 4. März. Der erste Handelstag im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
