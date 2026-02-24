Stühlerücken bei ALLCURA: Ab dem 01.03.2026 werden Carsten Wiesenthal und Susanne Willburger gemeinsam in den Vorstand berufen, während Werner Brase, Vorstand und Mitgründer der ALLCURA, das Gremium wunschgemäß verlässt. Er wird "im Ruhestand und doch noch dabei" sein. Die ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft hat personelle Änderungen bekannt gegeben, die ab März in Kraft treten. Der 64-jährige Werner Brase, Vorstand und Mitgründer der ALLCURA, scheidet mit Ablauf des Monats wunschgemäß aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact