Max Nastold ist seit 2011 elektrisch unterwegs, seit 2020 leitet er den Leasinganbieter Kazenmaier. Warum er behauptet, dass Elektromobilität im Fuhrpark kein Experiment mehr ist und weshalb er sich wieder für einen Lucid Air als Dienstwagen entscheiden würde, erklärt er im electrive-Interview. Wenn die Fuhrpark-Welt am 25. und 26. März in Düsseldorf zur "Flotte! Der Branchentreff" zusammenkommt, wird es wieder sehr viel um die Elektromobilität gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net