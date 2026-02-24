Die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal legt kräftig zu, nachdem Gerüchte um eine Übernahme aufploppenNach einem massiven Kursverfall steht der Zahlungsdienstleister PayPal offenbar im Fokus potenzieller Käufer. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, habe das Unternehmen angesichts unaufgeforderter Interessensbekundungen Gespräche mit Banken aufgenommen. Die Aktie reagierte deutlich und legte zeitweise um bis zu zehn Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag