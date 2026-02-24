175 Milliarden Dollar haben die USA unter Donald Trump seit Einführung der Zölle für den Bundeshaushalt eingenommen. Jetzt klagt das erste S&P-500-Unternehmen auf Rückerstattung. Der US-Logistikkonzern Fedex hat gegen die Regierung von Präsident Donald Trump eien Klage auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle eingereicht. Es geht dabei um die Importgebühren, die der Oberste Gerichtshof vergangenen Freitag als unrechtmäßig eingestuft hat. Man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
