Asha Sharma wurde von Microsoft zur neuen CEO der Gaming-Sparte ernannt. Schon jetzt betont sie, dass sie die Xbox in eine Zukunft ohne KI-Schrott führen will, obwohl sie selbst jahrelang bei Microsoft die Abteilung für Künstliche Intelligenz geleitet hat. Wie das zusammenpasst und was über die neue Xbox-Chefin bekannt ist. Knapp 40 Jahre lang war Phil Spencer Xbox-Chef und CEO von Microsoft Gaming. In dieser Zeit hat er zahlreicheÂ wegweisende Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
